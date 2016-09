Nach der Länderspielpause geht es für die Bayern in der Bundesliga weiter. Wie schon am ersten Spieltag müssen die Münchner wieder am Freitagabend ran. Gegner ist diesmal der FC Schalke 04 - die Partie gegen die "Königsblauen" steigt auswärts in der Veltins-Arena.

Lesen Sie hier: Alonso liebt Kimmich - "Er ist ein Topspieler"

Trainer Carlo Ancelotti stehen immer mehr Spieler zur Verfügung. Während Arjen Robben und Kingsley Coman gegen Schalke noch nicht wieder fit sind, steht Douglas Costa wieder im Kader. Auch Neuzugang Renato Sanches kann diesmal auf sein Debüt hoffen, da Arturo Vidal, der im zentralen Mittelfeld eigentlich gesetzt ist, erst in der Nacht auf Mittwoch mit Chile gegen Bolivien gespielt hat.

"Die Saison geht jetzt erst richtig los", sagte Bayern-Youngster Joshua Kimmich zuletzt. Neben dem 21-Jährigen freut sich Routinier Xabi Alonso ganz besonders auf das Spiel im Ruhrpott. "Es ist immer speziell, in der Veltins Arena zu spielen. Ich liebe die Stimmung dort, ihre Fans zeigen viel Leidenschaft", sagte der Spanier zuletzt. Die Vorfreude ist also da und auch an Motivation sollte es den Spielern nicht mangeln - möchte man doch sicher an die hervorragende Leistung des ersten Ligaspiels gegen Werder Bremen (6:0) anschließen.

Lesen Sie hier: Schalkes Weinzierl - "Kein glücklicher Spielplan"

Ob das wirklich der Fall sein wird, erfahren sie am Freitagabend ab 20.30 Uhr - wir berichten live vom Spiel.