Am Freitag in Feldkirchen Wohnwagen-Unfall: "Plötzliche Erkrankung" war Ursache

Feldkirchen - Was genau am Freitagvormittag in Feldkirchen passiert ist, ist aktuell noch nicht klar. Laut Polizei hat der 80-jährige Mann hinter dem Steuer seines Mercedes allerdings eine "plötzliche Erkrankung" erlitten, weswegen er die Kontrolle über sein Auto verlor und ungebremst in einen Wohnwagen krachte. "Über die Art und den Umfang der plötzlichen Erkrankung bedarf es ärztlicher Untersuchungen", teilte die Polizei mit. Nach dem Unfall wurde der 80-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.