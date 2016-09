Und diese Stars feiern mit Biene Maja wird 40!

"Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja!" Diese Strophe aus Karel Gotts Titelsong kennt wohl jedes Kind. Kultbiene Maja schlüpfte vor 40 Jahren, am 9. September 1976, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen aus ihrer Wabe. Hätten Sie gewusst, dass diese Stars so alt sind wie Maja und Co.?