München - Es ist wohl der Alptraum aller Eltern - für eine Mutter aus Österreich ist er nun zur Realität geworden, glücklicherweise mit einem guten Ende: Es war am Freitagnachmittag, als Bundespolizisten am Münchner Flughafen ein Mann mit zwei kleinen Kindern auffiel. Die Beamten sprachen den Mann aus Österreich, einen gebürtigen Tunesier, bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an. Er erzählte, er müsse wegen eines plötzlichen Todesfalls in der Familie mit den Kindern nach Tunis reisen.