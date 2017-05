Am Donnerstag wird die Siegerin gekürt Heidi Klum: Schock vor dem GNTM-Finale

Die Verletzung kommt kurz vor einem weiteren großen Auftritt des deutschen Models. Vor 8500 Fans werden Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky am 25. Mai 2017 in der Arena in Oberhausen die Entscheidung treffen, wer "Germany's next Topmodel 2017" wird. Vier Finalistinnen kämpfen um die Topmodel-Krone - und da darf Klum natürlich nicht fehlen. Zumal sich auch hochkarätige Musik-Acts für die Show angekündigt haben: Beth Ditto, Robin Schulz feat. James Blunt und Helene Fischer sind dabei. ("Germany's Next Topmodel - Best Catwalk Hits 2017" finden Sie hier)