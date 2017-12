Am Donnerstag und Freitag Wegen Brand: Bertolt-Brecht-Gymnasium geschlossen!

Vorgezogene Weihnachtsferien für die Schüler des Bertolt-Brechts-Gymnasiums: Weil es in der Nacht in der Schule gebrannt hat, findet am Donnerstag und Freitag kein Unterricht statt.