Zur Herkunft und genaueren Klassifizierung der Munition laufen derzeit noch Ermittlungen.

Polizei warnt: Solche Waffen gehören nicht in die Öffentlichkeit!

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Softairwaffen, die echten Waffen oft täuschend ähneln, in der Öffentlichkeit zu verwenden. Die beiden Jugendlichen hatten mehrere Minuten am Bahnhof mit den Waffen hantiert und gezielt auf den 16-Jährigen geschossen. Rückt die Polizei an, müssen die Beamten vor Ort von echten Schusswaffen ausgehen. Auch anlässlich von Hausdurchsuchungen ist es wenig ratsam, sich in der Nähe solcher offen liegenden Softairwaffen aufzuhalten beziehungsweise noch nach diesen zu greifen.

Festnahmen ergingen nicht, da beide Jugendliche über einen festen Wohnsitz (bei ihren Eltern) verfügen.