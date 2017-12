Bilder vom Dienstag Münchner genießen die Sonne am zweiten Feiertag

An Weihnachten blieb zumindest in München der Schnee aus. Stattdessen gab es vor allem am zweiten Weihnachtsfeiertag reichlich Sonne in der Stadt. Etliche Münchner genossen die letzten Strahlen des Jahres im Freien.