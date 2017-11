Einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge verhinderte das sportlich eher dürftige Abschneiden den Vorstoß in noch andere Sphären. Deswegen fiel die Steigerung zum Vorjahr mit 2,2 Prozent auch vergleichsweise niedrig aus. In der Saison 2015/2016 war der Umsatz noch um 20 Prozent gewachsen.

Dreesen: "Erlösströme sind weiterhin sehr ausgeglichen"

"Der FC Bayern ist ein sehr gutes Beispiel für seriöse und solide Finanzpolitik", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge der FAZ. Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen ergänzte, dass das Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid und die Nicht-Teilnahme am DFB-Pokalfinale "etwa 25 Millionen Euro Umsatz gekostet" hätten.

"Dennoch haben wir weiter zulegen können und sind nach wie vor wirtschaftlich unter den absoluten Topklubs in Europa", sagte Dreesen. Vor Steuern wurden in der Zeit zwischen dem 1. Juli 2016 und dem 30. Juni 2017 rund 66,2 Millionen Euro (Vorjahr 53,9 Millionen) an Gewinn eingespielt.

Nach Steuern lag der Überschuss bei 39,2 Millionen Euro (Vorjahr 33 Millionen Euro). Vor Abzug von Steuern, Zinszahlungen und Abschreibungen wurde ein Rekordgewinn von rund 149 Millionen Euro erzielt. "Die Erlösströme sind dabei weiterhin sehr ausgeglichen, was uns für den FC Bayern zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt, unabhängig jedweder Abhängigkeiten", sagte Dreesen.

Damit halten die Münchner den Anschluss an die drei umsatzstärksten Klubs Europas. Der FC Barcelona (708 Millionen Euro Umsatz/Gewinn nach Steuern 18 Millionen Euro), Real Madrid (675/21,4) und Manchester United (659/50) liegen noch vor dem deutschen Branchenprimus.

Globalisierung weiterbetreiben

Die aus den Golfemiraten unterstützten Klubs Paris St.-Germain und Manchester City lagen zuletzt umsatzmäßig knapp hinter dem Spitzenquartett. In Deutschland zieht der Meister der vergangenen fünf Spielzeiten wirtschaftlich gesehen einsam seine Kreise. Borussia Dortmund kommt als Nummer zwei auf rund 406 Millionen Euro Umsatz und 8,2 Millionen Euro Gewinn nach Steuern.

Vor allem die internationale Vermarktung wollen die Bayern weiter vorantreiben. "Wir sind uns im ganzen Klub einig darin, dass die Globalisierung des FC Bayern in den nächsten Jahren weiterbetrieben werden muss, um weiterhin zu den stärksten Klubs in Europa zu gehören. Darin sehen speziell auch unsere Sponsoringpartner einen großen Mehrwert", sagte Rummenigge.

Er kündigte an, dass der Klub jedes Jahr in der Bundesligapause auf Tour in die relevanten Auslandsmärkte gehen werde. Rummenigge deutete zudem an, dass die Bayern auch künftig keine Transfers des Kalibers Neymar - der Brasilianer war für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG gewechselt - anstreben. "Wir haben für diese Saison 100 Millionen Euro in den Transfermarkt investiert. Das ist aus unserer Sicht viel Geld", sagte Rummenigge. Das Ziel sei es, "einerseits über unseren neuen Nachwuchscampus mehr eigene Talente zu entwickeln und zugleich auf dem Transfermarkt noch früher als bisher die richtigen Spieler für uns zu finden."

