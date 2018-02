Bei seinen Nachforschungen macht er schließlich Bekanntschaft mit dem in Blau gekleideten und fast unverletzbaren Superhelden The Tick (Peter Serafinowicz), der Arthurs Sinn für Gerechtigkeit zu schätzen weiß und ihn schließlich als seinen Sidekick gewinnen kann. Wie sich nach zahlreichen gemeinsam geschlagenen Schlachten schließlich herausstellt, war Arthurs Befürchtung gerechtfertigt - und The Terror quicklebendig.

Hier setzen die neuen Folgen an

Achtung, wer die ersten sechs Folgen von "The Tick" noch nicht angeschaut hat, sieht sich hier einigen Spoilern gegenüber. Eigentlich endete alles wunderbar für The Tick und Arthur. Letzterer hatte dank eines Spezialanzugs selbst übermenschliche Kräfte erlangt und rettete gemeinsam mit The Tick vor den Augen zahlreicher Zeugen die Fahrgäste eines Busses, der drohte, in einen Abgrund zu fallen.

Doch auch das Böse schlief nicht. The Terror und seine Handlangerin Miss Lint gelang es am Ende von Folge sechs, Arthur zu kidnappen. Der Cliffhanger endete schließlich damit, dass sich der schockierte Arthur seinen Feinden gegenübersah.

Wie geht's weiter?

Da auch in den USA die neuen Folgen erst ab dem 23. Februar ausgestrahlt werden, ist über die Handlung der zweiten Hälfte von Staffel eins noch nichts bekannt. Natürlich aber wird The Tick alles daran setzen, seinen Freund und Sidekick aus den Fängen von Bösewicht The Terror zu befreien. Gute Nachrichten für alle Fans der ungewöhnlichen Superhelden-Serie hatte Amazon am 17. Januar 2018 parat. An diesem Tag bestellte man eine zweite Staffel von "The Tick", die zehn weitere Folgen umfassen soll.