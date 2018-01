Anders als in den letzten zwei Jahren, werden die Camper wieder von Anfang an zusammen in das Hauptlager einziehen. Getrennte Lager und gegnerische Teams gehören somit der Vergangenheit an. Ob diese Strategie zu Einklang und Harmonie unter den Teilnehmern führt, bleibt jedoch zu bezweifeln. Besonders die Neuerung, dass sowohl vor als auch nach den Prüfungen und Schatzsuchen keine Interviews mehr geführt werden, wird die Nerven der Kandidaten auf eine harte Probe stellen. Schließlich waren die kurzen Zwischen-Interviews eine willkommene Abwechslung zum tristen Dschungel-Alltag und die einzige Möglichkeit, ein wenig Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen.

Altbewährtes bleibt bestehen

Warum etwas ändern, wenn es funktioniert? Das denkt sich wohl auch RTL und setzt 2018 auf die altbewährte Strategie des "Dschungelcamps". Wie jedes Jahr entscheiden daher die Zuschauer in der ersten Woche per Telefon-Voting, welcher der zwölf Abenteurer zur täglichen Prüfung antreten muss, um zusätzliche Zutaten für die eintönige Mahlzeit aus Bohnen und Reis zu erspielen. Ab der zweiten Woche nominieren sich die Kandidaten untereinander. Die Zuschaueranrufe fungieren dann als Lebensretter. Es geht jener Promi-Teilnehmer, der die wenigsten Anrufe erhalten hat.

Kommentiert wird das alltägliche Dschungeltreiben erneut vom Moderationsduo Sonja Zietlow (49) und Daniel Hartwich (39). Und auch auf Kult-Arzt Dr. Bob (67) können sich die Zuschauer und Kandidaten in der zwölften Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" freuen. Seit 2004 ist der gebürtige Brite nun schon Ansprechpartner in allen medizinischen Angelegenheiten und hat sich für die TV-Show als unabdingbar bewiesen.

Diese zwölf Kandidaten stellen sich den Ekel-Prüfungen

Natürlich hat RTL auch in diesem Jahr eine bunte Mischung aus Deutschlands in Vergessenheit geratener B-Prominenz zusammengetrommelt. Zu den Namen, die dem Zuschauer möglicherweise noch ein Begriff sein könnten, zählen unter anderem Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann (48), Schlagersängerin Tina York (63) sowie Natascha Ochsenknecht (53) und Schauspielerin Sandra Steffl (47). Trash-TV-Fans können sich außerdem auf Bachelor-Kandidatin Kattia Vides (29), Alles-Tester Matthias Mangiapane (34) und Transgender-Model Giuliana Farfalla (21) freuen. Auch Katzenbergers kleine Schwester Jenny Frankhauser (25) und "Bachelorette"-Gewinner David Friedrich (28) werden in das Camp einziehen. Komplettiert wird die Runde durch Society-Lady Tatjana Gsell (46), Ex-"DSDS"-Kandidat Daniele Negroni (22) und Sänger Sydney Youngblood (57).

So wohnen die Stars im Dschungel

Feldbetten, feuchte Schlafsäcke, ein Plumpsklo und jede Menge Getier - das erwartet die Abenteurer im RTL-"Dschungelcamp". Doch bevor die Kandidaten ihr Quartier für die nächsten 14 Tage beziehen können, müssen sie zunächst einen anstrengenden Fußmarsch hinter sich bringen. Bei tropischen 29°C Außentemperatur und unterschiedlichen Lauftempos gar nicht mal so einfach!

Jeglichen Komfort suchen die zwölf Prominenten im Camp vergeblich. Stattdessen heißt es: Feuerholz suchen, ohne fließend Wasser Geschirr spülen und versuchen, nicht den Verstand zu verlieren. Denn Uhren, Bücher und Handys werden den Kandidaten vor ihrem Einzug abgenommen. Kontakt zur Außenwelt ist nicht erlaubt. Lediglich zwei persönliche Luxusgüter dürfen die Promis in den Dschungel mitnehmen. Raucher erhalten zusätzlich fünf Zigaretten am Tag.

Mehr Sendezeit für noch mehr Dschungelfieber

Dschungel-Fans können sich freuen. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geht in diesem Jahr in die Verlängerung. Denn nach dem täglichen Camp-Wahnsinn strahlt RTLplus erstmals den Dschungel-Talk namens "Die Stunde danach" aus. Moderatorin Angela Finger-Erben (37) lässt darin mit Ex-Kandidaten, Mitgereisten und weiteren prominenten Gästen, darunter auch Ex-Camperin und Dschungel-Expertin Kader Loth (45), den vergangenen Tag noch einmal Revue passieren. Mehr Dschungel geht kaum!

Alle Termine im Überblick

Den Auftakt des diesjährigen Dschungelcamps können Zuschauer am Freitag um 21:15 Uhr auf RTL verfolgen. Alle weiteren Folgen laufen ab Samstag um 22:15 Uhr, gefolgt von "Der Stunde danach". Ebenfalls um 22:15 Uhr wird "Das große Finale" am Samstag, den 3. Februar live aus dem Dschungel übertragen. "Das große Wiedersehen" folgt am Sonntag zur Primetime. Weitere Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erhalten Sie im Dschungel-Special auf RTL.de.