Am 10. Dezember Adventstreffen: Bayern-Stars besuchen Fanclubs

München - Es hat mittlerweile schon Tradition: In der Adventszeit besuchen Spieler und Verantwortliche des FC Bayern veschiedene Fanclubs in Deutschland, Österreich und sogar Italien. Die Treffen finden am 10. Dezember statt, der Termin von Uli Hoeneß ist am 16.Dezember, der von Jupp Heynckes am 3. Dezember.