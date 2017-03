Altschwabinger Live-Musikclub Das Alfonso’s schließt: Und dann wird alles still...

Evi Hentschel-Meister war Frank Meisters Frau, die das Alfonso's aufgebaut hat. 2015 ist sie gestorben – ihr Mann führte den Club weiter. Da holte er auch Piper mit ins Boot und Klanthe, eine langjährige Freundin von "der Chefin", wie sie alle immer noch nennen.

Über Altschwabing legt sich die große Stille

Was die 70-jährige Klanthe am meisten bedauert, ist, dass mit ihnen ein weiterer Teil der Schwabinger Kulturszene verloren geht. Erst vor wenigen Tagen musste mit dem Altschwabinger Podium eine weitere Livemusik-Institution schließen.

"Du kannst hier nur noch Essen und Kaffee trinken gehen", sagt Klanthe. "Jeder will hier herziehen, weil er meint, es hat hier noch den alten Ruf, aber das stimmt nicht." Doch ein leises Servus, das ist nicht der Stil der Livemusik-Macher: Am 4. Juni soll es einen großen und natürlich von Musik begleiteten Trauermarsch durch Schwabing geben, angelehnt an den Mardi Gras Karneval von New Orleans, an die Jazz- und Bluesmusik, die Evi und Frank Meister ihr Leben lang begeisterte.

Und: Das Trio aus dem Alfonso's will weitermachen. Sie suchen ein Café mit ähnlich vielen Plätzen, in dem an ein paar Abenden in der Woche wieder Livemusik gespielt werden kann – am liebsten in Schwabing. Oder in der Nähe.

So könnten sie ein kleines Bisschen vom alten Alfonso-Geist weiterführen. So wie vorher wird's nicht sein. Vorerst aber legt sich auch über Altschwabings letzte Livemusik-Bastion die große Stille.