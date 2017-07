Kitas: Beatrix Zurek - Note 3

Schul- und Kitabau-Offensive läuft top. Aber beim Personal und an freien Plätzen mangelt’s.

Überall in der Stadt rüstet die Stadt beim Schul- und Kitabau auf. Bis 2030, so hat der Stadtrat beschlossen, wird München rund neun Milliarden Euro in Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen gesteckt haben, damit mal alle Kinder Platz in einer Krippe, im Kindergarten, Hort und in einer Schule finden. "Top", findet BRK-Chefin Marion Ivakko.

Allerdings: Alle neuen Kitas helfen nicht, wenn sich dafür keine Erzieherinnen finden lassen. Aktuell sind rund 2000 Kita-Plätze, nicht besetzt, weil die Betreuung für die Kinder fehlt. "Die Stadt sollte den Verbänden Grundstücke zuweisen, damit wir dort Personalwohnungen bauen können", sagt Ivakko. "Und ausländische Fachkräfte sollten mit internationalen Abschlüssen leichter zugelassen werden." Bildungsreferentin Beatrix Zurek (SPD) gibt sie insgesamt die Note 3, also "befriedigend."

Altersarmut: Dorothee Schiwy - Note 3

Ein Lob für die neuen Hausbesuche – Tadel für teure Mieten und wenig Mittagstische.

Die Zahl der Rentner in München, die in Armut leben, steigt. 14 750 Senioren haben 2016 Sozialhilfe von der Stadt bekommen, die "Grundsicherung". Und vieles bei ihrer Versorgung läuft gut, befinden die Sozialverbände. Dass zum Beispiel etwa die Hälfte der 32 Alten- und Servicezentren (ASZ) zum ASZplus ausgebaut wurden – und damit viel mehr Hausbesuche bei hilfebedürftigen Alten möglich sind. "Das steigert die Lebensqualität derer, die wir aufsuchen und denen wir deshalb besser helfen können, enorm", sagt der Chef der AWO München, Christoph Frey. Allerdings haben viele Alte in der Rente das Problem, sich ihre (dann oft zu großen) Wohnungen kaum noch leisten zu können – und günstiger, auch betreute gibt es viel zu wenig.

Es bräuchte auch Finanzspritzen von der Stadt, damit die Verbände mehr kostenlose Mittagstische für arme Alte gründen können. Frey: Was wir haben, reicht nicht." Unterm Strich bekommt Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD) zum Thema die Note 3, also "befriedigend".

Sozial- Wohnungen: Rudolf Stummvoll - Note 3

Viele Wohnungen gehen verloren, weil sie aus der Sozialbindung fallen. Aber Lob für die neue Online-Plattform.

Was ungut ist: Vor ein paar Jahren hatte München noch 86 000 Sozialwohnungen. Jetzt sind es nur noch 74 500 – weil die anderen aus der "Sozialbindung" gefallen sind. "Wir brauchen hier Bindungen von 90 Jahren oder auf Ewigkeit", sagt Verbände-Sprecher Norbert Huber, "sonst verlieren wir zu viele günstige Wohnungen." Was gut ist: Das Wohnungsamt, dessen Chef Rudolf Stummvoll ist, hat inzwischen die Online-Plattform "Sowon" eingeführt, die die Vergabe von Sozialwohnungen immens erleichtert. Die Sozialverbände geben beim Thema Sozialwohnungen insgesamt die Note 3, also "befriedigend".