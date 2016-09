Neurostimulation

Wenn Sie häufiger an starken Kopfschmerzen leiden, könnte ein Neurostimulationsgerät Abhilfe schaffen. Es sendet elektrische Impulse aus, die durch Nerven im Ohr an das Gehirn weitergeleitet werden. Dadurch werden Wirkstoffe ausgeschüttet, die das Nervensystem beruhigen sollen. Laut dem Hersteller Vitos kann so bei regelmäßiger Anwendung über vier Wochen das Risiko von Migräneanfällen deutlich gesenkt werden. Praktischerweise ist das Gerät nur so groß wie ein Smartphone und passt somit in jede Hand- und Hosentasche.