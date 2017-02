Der Altenpflegerhelfer hat im Missbrauchsprozess am Landgericht bereits gestanden, sich an drei dementen Frauen eines Planegger Altenheims vergangen zu haben. Der 58-Jährige hatte seit 2009 in dem Pflegeheim gearbeitet. Scheinbar tadellos. Doch eine Kollegin beobachtete dann im Januar vergangenen Jahres, wie Peter T. eine 92-Jährige, die mit entblößter Brust auf der Bettkante saß, umarmte und küsste.