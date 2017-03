Alteingesessene berichten Müllerstraße: Szenemeile mit Fixpunkten

Friedlinde Ecker (rechts) mit ihrer Tochter und Aushilfe Sabine Burmester. Foto: Daniel von Loeper

Die Wandlung der Müllerstraße hat man auch im Ausstellungsraum "Kunstbehandlung" beobachtet. "Die Straße hat sich schon sehr verändert, wir sind hier inzwischen die Dinosaurier", erzählt Martin, einer der Verantwortlichen, der sich selbst aber lieber als "Hausmeister", bezeichnet. Die Galerie, die auf Männerakte spezialisiert ist, zog vor 20 Jahren an die Müllerstraße 50. "Früher galt die Straße noch als der schwule Boulevard", erinnert sich Martin. "Inzwischen hat die junge Szene andere Möglichkeiten. Von früher 50 Schwulenkneipen gibt es vielleicht noch eine Hand voll."

Schöne Erinnerungen an früher

Diese Entwicklung fällt auch anderen auf. Dieter Hofmanns Laden lag schon immer direkt gegenüber des Schwulenclubs Bau. Bis auch der Anfang des Jahres für immer zumachte. "Früher war der Laden berühmt berüchtigt", erinnert sich Hofmann, "heute würde es so etwas hier sicher nicht mehr geben".



Die "Kunstbehandlung" gibt es hier seit 20 Jahren. Foto: Daniel von Loeper

Doch trotz einer gewissen Wehmut verbinden die Alteingesessenen auch viele schöne Erinnerungen mit ihrer Müllerstraße. So zeigt der "Hausmeister" der Kunstbehandlung stolz den Hinterhof des Ausstellungsraums, in dem es sich in lauen Sommernächten wunderbar zusammensitzen lässt. Und für Filmfreund Hofmann hat die unmittelbare Nachbarschaft zu einem Filmstudio zu vielen spannenden Begegnungen geführt. Veronica Ferres und Michaela May durfte er so schon kennenlernen und die US-Schauspielerin Julia Parrish gab in seinem Laden einst Autogramme: "Über so etwas freut man sich schon sehr", sagt Hofmann, bevor er von einem Stammkunden unterbrochen wird. Der stimmt sogleich einen schwärmerischen Lobgesang auf den Laden an. Die Begeisterung des Mannes – noch so ein Beweis, dass die Münchner ihre Fixpunkte auf der Müllerstraße nach wie vor schätzen.