Sport? Die Forscher stellen sich ganz andere Ikea-Filialen vor als das bekannte Konzept. Eben auch mit Freizeitmöglichkeiten, viel stärker in den Stadtteil integriert, teils auch mit Wohnungsbau. An der Paketposthalle würden sie auch Räume für Start-Ups einplanen. Thierstein drückt es so aus: "Ikea geht weg von der blau-gelben Kiste, wird ein Teil der Stadt."

"Wenn Ikea nicht in die Städte kommt, kommen die Jüngeren nicht mehr zu Ikea"

Den Ratzingerplatz hält er ebenfalls für einen guten Standort. Allerdings wäre der aus seiner Sicht erst mit der fertigen Tram-Westtangente sehr gut angebunden - also erst in vielen Jahren. Am Kapuzinerplatz hingegen könnte er sich einen Ikea im Erdgeschoss vorstellen - und bezahlbare Wohnungen im oberen Geschossen.

Und warum all das? Ikea leidet darunter, dass die Leute heute lieber online shoppen, viele nicht mehr mit dem Auto im Stau stehen wollen. "Wenn Ikea nicht in die Städte kommt, kommen die Jüngeren nicht mehr zu Ikea", so drückt es Thierstein aus. Trotz der Digitalisierung würden viele aber vor Ort Möbel anschauen und anfassen wollen - um sie sich liefern zu lassen.

Um diese Zielgruppe anzusprechen ist übrigens viel weniger Platz nötig als in klassischen Filialen. Die hätten noch 60.000 Quadratmeter gehabt, sagt der Professor. "Die neuen würden sich bei 10.000 bis 15.000 bewegen."

Ikea selbst bleibt zurückhaltend, erklärt nur, man prüfe mehrere neue Standorte in der Stadt wie im Umland. Es sei aber denkbar, dass es am Ende ein "Standort wird, der nicht typisch für Ikea ist und den man erstmal nicht mit uns in Verbindung bringen würde".

Was Raumforscher Thierstein da abseits seiner Studie in München noch einfiele? "Das Werksviertel am Ostbahnhof", sagt er. Da könnte man sich so einen Ikea auch vorstellen."