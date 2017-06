Als Freundin des Rappers: Jada Pinkett Smith lästert über Tupac-Film

"Neuinterpretation der Beziehung hat mich tief verletzt"

"Vergebt mir. Meine Beziehung zu Pac ist mir zu wertvoll, als dass ich die Szenen in 'All Eyez On Me' als Wahrheit stehenlassen kann", so Pinkett Smith in einem ihrer Tweets. Tupac und Pinkett Smith trafen sich einst an der Kunstschule von Baltimore und wurden gute Freunde. Allerdings stellt der Film diese Beziehung als ausgesprochen turbulent dar, was so nie passiert sein soll, berichtet Pinkett Smith bei Twitter. "Die Neuinterpretation meiner Beziehung zu Pac hat mich sehr tief verletzt", schreibt sie dort.