Als Fotograf engagiert? Brooklyn Beckham: Er ist beim Comeback der Spice Girls dabei!

Was wird Brooklyn Beckham fotografieren?

Ob an den Gerüchten wirklich etwas dran ist und wie Brooklyn Beckham den möglichen neuen Job mit seinem Studium unter einen Hut bringen will, bleibt unklar. Angeblich nimmt er sich eine Auszeit an der Parsons School of Design in New York. Der Sohn von Victoria und David Beckham (42) hat bereits ein Buch, "What I See", veröffentlicht: Darin zeigt der angehende Fotograf Schnappschüsse aus seinem Leben, darunter Party-Bilder und Fotos aus dem Luxus-Urlaub. Das Werk kam unterschiedlich gut bei Fans und Kritikern an.

Was genau er beim Comeback der Spice Girls fotografieren könnte, ist ebenfalls noch nicht sicher. "Ich gehe nicht auf Tour. Die Mädels gehen nicht auf Tour", sagte Victoria Beckham in der britischen "Vogue". Große, vereinzelte Reunion-Konzerte könnte es aber laut "The Sun" schon geben. Zudem ist offenbar eine gemeinsame TV-Show geplant, in der die fünf Stars nach Talenten für eine neue Girlband suchen sollen.

In einem Statement der Band hieß es bisher: "Es ist jetzt die richtige Zeit dafür, gemeinsam einige unglaubliche neue Möglichkeiten zu erkunden. Wir stimmen alle überein, dass es viele aufregende Möglichkeiten gibt, die den ursprünglichen Spirit der Spice Girls wieder einfangen und gleichzeitig unsere Botschaft von Frauen-Power für kommende Generationen bestärkt."