Als Ehepaar ins neue Jahr Still und heimlich: Ellen Page hat ihre Traumfrau geheiratet

"Ich bin so dankbar, zu fühlen, wie ich jetzt fühle"

Ellen Page outete sich am Valentinstag 2014. Seitdem geht die 30-Jährige offen mit ihrer Sexualität um. "Ich wusste, dass ich glücklicher wäre, aber ich hätte nicht erwartet, wie glücklich ich nun bin", sagte die Schauspielerin im Mai 2014 dem US-Magazin "The Hollywood Reporter". Jeder noch so kleine Aspekt in ihrem Leben würde sich nun, da sie sich öffentlich zu ihrer Sexualität bekannt habe, besser anfühlen. Geehrt wurde die Kanadierin im Jahr 2014 vom amerikanischen "Out"-Magazin als Entertainerin des Jahres für die Fortschritte, die sie in der LGBT-Gemeinschaft bewirkt habe.