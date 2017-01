Sex als Bezahlung

Der Mann streitet den Missbrauch ab und ging in Berufung. Am Donnerstag kam es erneut zur Verhandlung. Dass sich der Taxler, der die Studentin vorder 089-Bar am Maximiliansplatz aufnahm und nach Vaterstetten fuhr, sich an der jungen Frau vergangen hat, ist unstrittig. Er entschuldigt sich gestern im Prozess auch bei seinem Opfer.