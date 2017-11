Alpiner Weltcup Rebensburg in Topform: Zweiter Sieg im zweiten Rennen

Killington - Viktoria Rebensburg hat auch das zweite Weltcup-Rennen des Olympia-Winters gewonnen und elf Wochen vor den Winterspielen in Pyeongchang ihre herausragende Frühform untermauert. Die beste deutsche Skirennfahrerin siegte am Samstag beim Riesenslalom in Killington mit deutlichem Vorsprung vor Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA.