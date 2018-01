Allgäuer "Milch(straße)" Wo die Sterne besonders schön blinken

Ein von Sternen beleuchteter Himmel, die Milchstraße sogar noch mal einen Tick heller, davor liegt still die Kirche. Bei so einem Foto wird man schnell neidisch, wenn man selbst in der Freizeit gerne die Kamera auspackt. Noch mehr sogar, wenn man erfährt, wie jung der Fotograf ist: 14 Jahre. Felix Bäuml aus München hat mit dieser Aufnahme aus dem Allgäu die Jury des Wettbewerbs "Natur im Fokus" überzeugt und den ersten Platz in seiner Altersgruppe gewonnen.