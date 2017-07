Alleskönner im Mittelfeld Corentin Tolisso: Carlos neue Klinge

Abgeleitet von seinem Vornamen Corentin, bedeutet Coco so viel wie Schlawiner. Auch das trifft auf den Neuzugang zu. Tolisso, dessen Eltern aus Togo stammen, ist auf dem Platz kein braver Bub, eher ein kleiner Bazi. Er weiß sich durchzusetzen, zur Not auch mit Mitteln, die über das Erlaubte hinausgehen. Negativer ausgedrückt, heißt das: Er hat seine Emotionen nicht immer unter Kontrolle. Im Februar im Derby gegen St. Etienne fegte er einem Gegenspieler so heftig in die Beine, dass er mit Rot vom Platz flog.

Die Bayern wissen darum, um Tolissos Stärken und Schwächen, um seine 14 Tore, die er in der vergangenen Saison erzielt hat. "Michael Reschke (Bayerns Kaderplaner, d. Red.) hat ihn über einen langen Zeitraum beobachtet", sagt Rummenigge. "Wir sind überzeugt, dass er eine wichtige Rolle bei uns spielen wird. Wir werden viel Freude an ihm haben."

Tolisso: "Der FC Bayern ist ein Riesenklub"

Trainer Carlo Ancelotti bezeichnet Tolisso (Vertrag bis 2022) im Corriere dello Sport als "sehr guten Spieler". Tolisso füge dem Spiel "mehr Dynamik" hinzu: "Er kann in einem Dreier-Mittelfeld spielen, er ist ähnlich wie Vidal." Tolisso, Thiago, Vidal – so könnte das neue Zentrum des Bayern-Spiels aussehen. Eine Kampfansage an die Kollegen will der Neue am Montag nicht formulieren. "Meine Einstellung ist, dass ich spielen möchte", sagt er. "Das wollen die anderen auch. Ich mag es, hart zu arbeiten. Ich werde hier alles geben."

Die Bayern verfolge er schon in seiner Kindheit, sein Vater habe ihm damals ein Trikot gekauft. "Der FC Bayern ist ein Riesenklub, er bringt viele kleine Jungs zum Träumen", sagt Tolisso. "Das ist einer der besten Klubs der Welt, wenn nicht sogar das beste." Aktuell wohnt der Franzose noch im Hotel, er wolle sich aber zeitig nach einem Haus umsehen – und Deutsch lernen. "Ich weiß, wie wichtig das ist. Ich bin sehr motiviert." Bisher könne er aber nur "Ich bin...", "Hallo", und "Danke" sagen. Und gar kein bayerisches Wort. Wird noch.

Am Nachmittag nach seiner Vorstellung ging’s für Tolisso zum ersten Mal auf den Trainingsplatz. Carlos neue Klinge absolviert mit den anderen Rückkehrern um Robert Lewandowski und Thiago lockere Pass- und Laufübungen, nach knapp einer Stunde ist Schluss. Auffällig: Co-Trainer Willy Sagnol sucht den Kontakt zu seinem Landsmann, redet intensiv auf Tolisso ein. Der Franzose wird neben Kingsley Coman zunächst der wichtigste Bezugspunkt für Tolisso sein. Damit sich der Rekordeinkauf schnell eingewöhnt – und all die Fähigkeiten zeigt, die man sich vom Taschenmesser-Mann erhofft.

Den Liveticker der Tolisso-Vorstellung gibt's hier zum Nachlesen