"Alles wird gut" 20 Jahre "Leute heute": Was macht eigentlich Nina Ruge?

Die Münchner Moderatorin, Autorin und Journalistin Nina Ruge (60) machte die ZDF-Sendung "Leute heute" zum Kultformat. In Erinnerung blieb vor allem auch ihre allabendliche Verabschiedung "Alles wird gut". Nun feiert das erfolgreiche Boulevardmagazin sein 20-jähriges Jubiläum; am 3. Februar 1997 ging es erstmals auf Sendung. Bei der Premiere berichteten Ruge und ihre Team unter anderem über den aktuellen Pirelli-Kalender und Rennfahrer Ralf Schumacher. Die Quote lag bei 4,55 Millionen Zuschauern. 2007 übergab Ruge an Moderation Karen Webb (45) - und was macht die Blondine seither?