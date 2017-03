Alles was zählt, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

Rufus will sich mit Britta aussprechen, doch diese glaubt ihm nicht, dass er nicht mit KayC geschlafen hat. Rufus schaltet KayC ein, damit die das Missverständnis aufklärt. KayC ist jedoch sauer, weil sie die Rolle in der italienischen Serie nicht bekommen hat, und lügt Britta an. Britta sieht sich verletzt bestätigt, doch dann kommen ihr Zweifel an KayCs Behauptung. Und als eine charmante Explore-Friends-Nachricht von Rufus Britta zum Schmunzeln bringt, kann sie nicht mehr anders, als zu ihrem Verlobten zurückzukehren.