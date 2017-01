Alles was zählt, GZSZ, Köln 50667,... 31. Januar: Das passiert heute in den Soaps

Irene, Eva, Andrea und Britta amüsieren sich auf dem spontan ausgerufenen Junggesellinnenabschied bestens. Und so kommt es, dass die betrunkene Britta Irene sogar das Brautkleid überlässt, das sie eigentlich für sich reserviert hatte. Doch schon am nächsten Morgen scheinen alle Karten wieder an ihren alten Platz zu fallen. So ist Britta drauf und dran ihr Versprechen wieder zurückzuziehen und auch Andrea und Eva, die sich in der Nacht noch zu besten Freundinnen ernannt hatten, tanzen nun eher beklommen umeinander rum...