Ein zweiter Petersdom? Eine Freiheitsstatue, die nicht in New York steht? Mittlerweile findet man viele Kopien von berühmten Sehenswürdigkeiten an Orten, an denen man sie allesandere als erwartet und oft sind die Fake-Sehnswürdigkeiten von den Originalen nur schwer zu unterscheiden. Das Hotelbewertungs- und buchungsportal HolidayCheck hat die schönsten Fake Sights weltweit zusammengestellt. In unserer Bildergalerie finden sie die Originale und ihre Kopien. Können Sie sie unterscheiden?