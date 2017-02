Alles nur ein Werbegag? Lustiger Twitter-Streit: Ist Twix ein Keks oder ein Schokoriegel?

Hand aufs Herz: Die meisten Menschen sind doch nur auf Twitter, weil es ein unendlicher Quell an absurden Diskussionen, lustigen Memes und abgedrehten Kommentaren ist. Jeden Tag findet die Twitter-Gemeinde ein neues Thema, über das sie sich endlos lustig machen kann. Oft gleicht das Ganze einem Wettbewerb. Wer ist am schnellsten? Wer setzt den lustigsten Tweet ab? Doch manchmal artet es aus - wie jetzt geschehen. Es geht ernsthaft darum, ob Twix wirklich als Schokoriegel bezeichnet werden darf, oder ob die beliebte Süßigkeit in Wahrheit nur ein verkappter Keks ist.