"Alles Klara"-Star im Lifestyle-Check Wolke Hegenbarth: Das war ihre größte Mode-Sünde

Haben Sie einen Lieblings-Designer?

Hegenbarth: Dimitri ist mein aktuelles Lieblingslabel. Edles Design trifft auf Ethno, eine tolle Mischung.

Was war Ihre schlimmste Mode-Sünde?

Hegenbarth: Das sind auf jeden Fall schwarze Buffalo-Schuhe mit Plateausohle, die ich Ende der 90er getragen habe. Ich glaube, das ist das absolut Hässlichste, das jemals stattgefunden hat am Fuß.

Apropos Fuß: Was tragen Sie lieber - High Heels oder Turnschuhe?

Hegenbarth: Da unterscheide ich zwischen Arbeit und Freizeit. Privat trage ich meistens flache Schuhe und Boots. Wenn ich auf dem roten Teppich bin natürlich immer High Heels. Ob ich privat oder beruflich unterwegs bin, erkennt man also an meinem Schuhwerk.

Welche Sportart treiben Sie gerne?

Hegenbarth: Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass Power Yoga die passende Sportart für mich ist. Ich bin immer wieder begeistert, wie man es schafft, in 90 Minuten jeden einzelnen Muskel zu benutzen. Ich bin danach total ausgepowert und gleichzeitig ruhe ich innerlich. Ich glaube, es ist wichtig, nicht nur den Geist sondern auch den Körper zu trainieren, um beides in Balance zu bringen. Das ist meine persönliche Erfahrung mit Yoga.