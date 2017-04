Alles im grünen Bereich? Haus in Landshut zu schrill? Gericht muss entscheiden

Malermeister Franz Rebl malt auch in München Häuser bunt an

Gestaltet hat die Fassade Malermeister Franz Rebl mit Firmensitz in Landau und Niederlassungen in München und Regensburg. Insgesamt hat er nach eigenen Angaben schon 15 solcher farbenfroher Projekte geschaffen. Warum? "Weil ich ein Faible dafür habe", sagt er im Gespräch mit der AZ, "und weil ich den Leuten damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern will". Denn er bekomme sehr wohl großen Zuspruch. In Landshut hat das mit dem Lächeln-ins-Gesicht-Zaubern allerdings nicht so ganz geklappt, einige schauen eher finster drein, wenn es um das grüne Haus geht. Rebl aber findet: "Landshut ist doch eh noch gut weggekommen."