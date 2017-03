Alles Gute zum Geburtstag! Brooklyn Beckham ist endlich volljährig

Kaum zu glauben

"Ich kann nicht glauben, dass unser Baby heute 18 wird. Wir sind alle so stolz und lieben Dich so sehr", schrieb seine Mutter Victoria unter anderem zu einem kurzen Clip von zahlreichen Bildern aus Brooklyns Kindheit auf Instagram. Auch Papa David postete stolz ein Bild, wie er vor 18 Jahren seinen neugeborenen Sohn stolz im Arm hält. "Vor 18 Jahren kam also dieser kleine Mann in unser Leben... zu sagen, dass wir uns gesegnet fühlten, wäre eine Untertreibung...", schwärmt der Ex-Fußballstar unter anderem.