"Alles Geld der Welt"-Trailer Das ging schnell: So sieht Christopher Plummer als Spacey-Ersatz aus

Vor drei Wochen wurde bekannt, dass Kult-Regisseur Ridley Scott (80, "Gladiator") in seinem neuen Film "Alles Geld der Welt" Kevin Spacey (58) ersetzen wird. Der Streifen war bereits abgedreht, als die Anschuldigungen gegen Spacey aufkamen - dem Schauspieler werden zahlreiche sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Scott castete Christopher Plummer (87, "Remember"), um Spaceys Szenen erneut zu drehen und in den Film einzufügen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer, in dem Plummer das erste Mal zu sehen ist.