"Alles Geld der Welt" Michelle Williams und Mark Wahlberg verzichten für Nachdreh auf Gage

Der Film "Alles Geld der Welt" (OT: "All The Money in The World") hat eine besondere Entstehungsgeschichte. Ursprünglich spielte Kevin Spacey (58) darin eine Rolle. Der Film war bereits abgedreht. Doch dann wurde Spacey in den Strudel des Hollywood-Sexskandals gezogen. Regisseur Ridley Scott (80, "Alien: Covenant") schmiss ihn raus und ersetzte Spacey durch Christopher Plummer (88, "Remember"). Und das nur gute sechs Wochen vor dem US-Kinostart. Unter Hochdruck mussten alle Szenen von Kevin Spacey neu gefilmt werden. Eine Mammut-Aufgabe, die dem gesamten Team so einiges abverlangte.