Alles echt oder nur Fake? Die große Dschungel-Show von "Honey": Wie berechnend geht er vor?

Dem widerspricht Nico Schwanz. Der mitgereiste Begleiter von "Honey" gibt dem vermeintlichen Gebaren nur noch wenige Tage, ehe es funkt. Er ist sich sicher, da wird etwas laufen mit Gina-Lisa. Der selbsternannte Dschungel-Psychiater Markus Majowski hingegen, ist sich sicher, dass "Honey" noch an seiner Ex Kim Hnizdo hängt. Doch sein bester Freund Michael verneinte dies gegenüber "RTL" und schwenkt in eine ganz andere Richtung. Er ist sich sicher, dass vor allem "Honeys" Sohn eine große Rolle spielen werde. Schließlich sei er Alexanders "sein Ein und Alles".