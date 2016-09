"Leute, die den Award vor mir erhalten haben, haben erstaunliche Dinge in ihrer Karriere erreicht, also fühle ich definitiv die Bedeutung des Preises", sagte sie in ihrer Dankesrede. Zeit, ihren Hollywood-Kollegen nachzueifern, hat Moretz nach dem Ende ihrer Sommer-Romanze mit dem Beckham-Spross ja jetzt genug.