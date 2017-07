Behutsam nimmt Masao Gunji die Liebe seines Lebens in den Arm und streicht ihr über den Kopf. Nein, nicht seiner Frau, sondern "Hello Kitty". "Sie ist ja so süß. Alles an Kitty ist niedlich", erzählt der 67 Jahre alte Japaner und strahlt übers ganze Gesicht. Der pensionierte Polizist ist von einem ganzen Harem an Hello-Kitty-Figuren umgeben: Mehr als 10 000 Hello-Kitty-Figuren in allen Größen sowie andere Produkte mit dem Motiv der berühmten Figur hat Gunji über die vergangenen 30 Jahre hinweg angesammelt - und dafür schon mehr als 20 Millionen Yen (155 000 Euro) hingeblättert. Weil sein Wohnhaus östlich von Tokio vor lauter Hello Kitty aus allen Nähten platzte, hat er der Figur 2013 nebenan eigens ein rosarotes Kitty-Haus bauen lassen. Dort verbringt er die meiste Zeit des Tages.