Heute steht für Herzogin Kate (35) ein Termin in Luxemburg an: Sie nimmt an den Feierlichkeiten zur Unabhängigkeit und Neutralität des Großherzogtums teil und vertritt dabei die britische Krone, wie zahlreiche britische Medien melden. Unterstützung von ihrem Ehemann William wird die 35-Jährige aber nicht erhalten, denn die Zweifach-Mama verreist ohne Begleitung. Es ist erst die zweite Auslandsreise, die Kate allein absolviert. (In diesem Buch werden die Geheimnisse um Kates und Pippas Style gelüftet)