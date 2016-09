Freundin Helene Fischer (32) glänzte - wie auch in den Jahren zuvor - durch Abwesenheit. Warum sie nicht mit dabei war, ist nicht bekannt. Zumindest ihr Hit "Atemlos durch die Nacht" wird aber sicher wieder in den Festzelten zu hören sein. Und Florian Silbereisen? Der hat offenbar ausgiebig gefeiert. "Es wird auch heute ein langer Tag werden", so der 35-Jährige zu "Bunte TV".