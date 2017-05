Allein unter Frauen Sofia Coppolas "The Beguiled“ kann nicht überzeugen

Vielleicht hat man Coppolas "The Beguiled“ absichtlich in einen toten Winkel des Festivals gepackt, das in der Mitte der zweiten Woche an Aufmerksamkeit verliert, ehe die Fieberkurve zum Palmenvergabe-Wochenende wieder steigt. So konnte man jetzt spannendes amerikanisches Autorenkino erleben: Die erst Anfang dreißigjährigen New Yorker Brüder Josh und Benny Safdie haben "Good Time“ unter großem Applaus vorgestellt.

Das Coup-, Flucht- und Rettungsdrama erinnert an "New Hollywood“ wie Scorseses "Taxi Driver“. In die dichte Geschichte eines Banküberfalls zweier verzweifelter Brüder, in die der ältere den geistig etwas zurückgebliebenen Bruder hineinzieht, ist mehr als Spannung gepackt: Man erlebt schlaglichtartig das amerikanische Justiz-, Polizei- und Gesundheitssystem, das Lebensgefühl von sozial Abgehängten, aber nichts wird in dem spannenden Film mit erhobenem Zeigefinger erzählt.

Bemerkenswert ist auch, wer den Älteren und Handelnden spielt, der seinen verhafteten Bruder aus dem Krankenhaus rausholen will: Robert Pattinson. Und der hat nach seinen frühen Vampirfilm-Erfolgen und folgenden mäßig erfolgreichen Kunstfilmen jetzt die Chance, mit "Good Times“ wieder ins Rampenlicht zu kommen – als packender Charakterdarsteller. Ein Schub dazu könnte der Darstellerpreis am Sonntag werden.