Alle wollen zu uns Boom-Region München: So voll wird es bis 2035

"Wir brauchen mehr Wohnungen"

In Erding, Ebersberg und Dachau wird der Zuzug prozentual gesehen sogar noch stärker sein als in München selbst. Für Christian Breu, den Chef des Regionalen Planunsgverbands, gibt es deshalb nur eine Lösung: "Wir brauchen mehr Wohnungen." Wie es zu einer solchen Bevölkerungs-Explosion kommen kann, ist schnell erklärt: Die vielen guten Jobs in der Region (260 000 mehr seit 2005) haben eine enorme Sogwirkung entfacht. Allein 2015 sind fast 40 000 Menschen mehr zu- als weggezogen. Zudem gibt es im Großraum einen wahnsinnigen Geburtenüberschuss (2015: +6573). "Wir sind vermutlich in ganz Deutschland die einzige Region, in der es mehr Geburten als Sterbefälle gibt", sagt Breu.