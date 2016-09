Mit dem Start des Oktoberfests am 17. September beginnen auch für die Bahn zwei Wochen Ausnahmezustand. Um dem Besucherandrang Herr zu werden, sollen 500 zusätzliche Züge zum Einsatz kommen.

München - Voraussichtlich zwei Millionen Fahrgäste werden an den 17 Wiesntagen mit den DB-Zügen in Richtung Theresienwiese und wieder nach Hause fahren. Für eine sichere An- und Abreise sind daher laut Unternehmen mehr Züge, mehr Ordnungskräfte und mehr Informationen notwendig.