München - Am 23. November 2017 eröffnen die ersten Weihnachtsmärkte in München – das Weihnachtsdorf in der Residenz und das Tollwood-Winterfestival an der Theresienwiese machen den Anfang. In den Tagen darauf folgen die anderen Christkindlmärkte – die meisten öffnen am 27. November ihre Pforte, darunter auch der wohl bekannteste Münchner Markt am Marienplatz.