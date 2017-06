Alle Täter können flüchten 15 gegen Einen: Brutale Attacke in Taufkirchen

München/Taufkirchen - Am Samstag, gegen 0:25 Uhr, konnten drei Zeugen beobachten, wie mehrere Unbekannte am S-Bahnhof in Taufkirchen einen 20-jährigen Mann attackierten. Daraufhin verständigten sie sofort die Polizei. Zeugenaussagen zufolge sollen es zwischen zehn und fünfzehn Personen gewesen sein, die den Unterhachinger mit Schlägen und Tritten verletzten. Bis die Polizei eintraf, verlagerte sich die Schlägerei in die mittlerweile eingefahrene S3. Hier wollten ein 47-jähriger Mann sowie sein 17-jähriger Sohn schlichten. Bei dem Versuch, die Situation zu klären, bekam der 17-Jährige einen Schlag auf den Brustkorb ab. An der Haltestelle in Unterhaching angekommen, flüchteten die Verdächtigen – die Polizei konnte sie bisher nicht ausfindig machen.