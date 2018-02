Ivy Quainoo stellt "House On Fire" vor. Die 25-Jährigen, deren Eltern aus Ghana stammen, ist in Berlin-Neukölln großgeworden. Die Gewinnerin der ersten deutschen Staffel von "The Voice of Germany" hat mehrere Singles und Alben veröffentlicht. Schon 2013 bekam sie den Echo als beste Künstlerin Rock/Pop national. Mit ihrer Band war sie mehrfach auf Tour in Deutschland. Seit zwei Jahren lebt sie überwiegend in New York und studiert dort an der Schauspielschule The American Academy of Dramatic Arts.

Michael Schulte singt in Berlin "You Let Me Walk Alone". Der 27-Jährige ist im Internet bekannt geworden. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal mit mehr als 50 Millionen Views und rund 200 000 Abonnenten. Schulte ist ein echtes Nordlicht, aufgewachsen ist er in Dollerup bei Flensburg und lebt heute im niedersächsischen Buxtehude. Ende 2011 hat er "The Voice of Germany" teilgenommen und kam bis ins Finale. Der Singer/Songwriter hat ebenfalls schon mehrere Alben und Minialben veröffentlicht.

Natia Todua präsentiert "My Own Way". Die 21-Jährige stammt aus Tiflis, wo sie auch angefangen hat, Wirtschaft und Gesundheitswesen zu studieren. Erst 2016 ist sie aus Georgien nach Deutschland gekommen, um ihren Traum zu verwirklichen, Musikerin und Sängerin zu werden. Zunächst arbeitet sie als Au-pair unter anderem in Bruchsal in der Nähe von Karlsruhe. Dort lebt sie auch weiterhin. Im Dezember 2017 gewann sie die jüngste Staffel von "The Voice of Germany". Zusammen mit den fünf weiteren Sängerinnen und Sängern der Show tourt sie derzeit durch Deutschland. Ihr musikalisches Vorbild ist Janis Joplin.

Die Münchener Band voXXclub tritt mit dem Titel "I mog Di so" an. Ihr Stil heißt "neue Volksmusik". Die fünf Sänger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Florian Claus, Stefan Raaflaub, Korbinian Arendt, Christian Schild und Michael Hartinger kombinieren Traditionelles mit Modernem und hinterlegen dazu groovende Beats und Sounds. Schlagerstar Florian Silbereisen gilt als ein Fan von ihnen. Er hat sie bereits mehrfach in seine Sendungen eingeladen. Die Videos von voXXclub sind im Netz millionenfach geklickt worden. Ihr Debüt "Alpin" wurde mit Platin ausgezeichnet, und sie waren schon dreimal für den Echo nominiert.