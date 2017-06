Landshut - Das Fieber steigt. Nein, in Landshut ist niemand krank - es ist ein Vorfreude-Fieber. Am 30. Juni beginnt die Landshuter Hochzeit (LaHo). In den drei Wochen bis zum 23. Juli spielen rund 2.400 Mitwirkende in Strumpfhosen, Samtkleidern und Rüstungen die Hochzeitsfeierlichkeiten der Königstochter Hedwig von Polen mit Herzog Georg dem Reichen von Bayern-Landshut nach, die 1.475 stattfand.