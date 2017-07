Die Bayern sind nicht der einzige Bundesligist im Reich der Mitte. Nach rund 21 Reisestunden ist die Delegation des FC Schalke 04 mit dem neuen Trainer Domenico Tedesco am Montag in Shanghai eingetroffen. Die "Königsblauen" werden allerdings nur zwei Testspiele bestreiten: am Mittwoch (13:50 Uhr) in Zhuhai gegen den türkischen Meister Besiktas Istanbul und am Freitag (13:00 Uhr) in Changzhou gegen Inter Mailand.

+++ Ablauf im Überblick +++

Alle Infos und Termine der Asien-Reise gibt es hier nochmals gesammelt im Überblick.

+++ Ankunft in Shanghai - Chinesen in Ekstase +++

Gegen 15:50 Uhr (Ortszeit) ist der Bayern-Tross in Shanghai gelandet. Einen Bericht über die Ankunft der Bayern-Stars gibt's hier. Jetzt kann die Audi Summer Tour beginnen.

+++ Fans stehen schon bereit +++

Viel Vorfreude bei den FCB-Anhängern in China, die sehnsüchtig auf die Ankunft ihrer Stars warten.

+++ Tuchel am Flughafen +++

Findige Beobachter konnten den früheren Dortmunder Trainer Thomas Tuchel beim Abflug am Münchner Flughafen ausfindig machen. Reist der Ex-BVB-Coach etwa mit den Bayern nach Asien? Ganz so war es dann doch nicht – Tuchel klärte die Situation via Twitter schnell auf.

+++ Rummenigge vor dem Abflug +++

Zu Renato Sanches: "Der AC Mailand hat sich gemeldet, aber wir sind bisher nicht weitergekommen. Wenn wir der Meinung sind, er kommt hier nicht auf ausreichend Minuten, sind wir bereit ihn auszuleihen oder im Zweifelsfall auch abzugeben."

Zu Thomas Müller: "Er hat beim Telekom Cup die richtige Antwort gegeben am Wochenende. Ich hoffe, dass er da weitermacht."

Zum Konkurrenzkampf: "Das ist gut für die Motivation. Wir sind auf jeder Position doppelt besetzt, jeder muss jetzt Gas geben."

Zu Miroslav Klose: "Ich freue mich, dass er dabei ist. Das ist ein guter Bursche, ein Weltmeister. Es ist jetzt erstmal ein Test für ihn und für uns. Aber ich schließe nicht aus, dass es eine längerfristige Geschichte wird."

Zu Carlo Ancelotti: "Er macht ein bisschen den Eindruck auf mich wie Jupp Heynckes in seinem zweiten Jahr. Ich habe den Eindruck, dass er ein paar Dinge verändert, die Schrauben anzieht."

+++ Warum ist Klose mit dabei? +++

Überraschung: Der frühere Bayern-Spieler Miroslav Klose reist mit dem Bayern-Tross nach Asien. Auf der Tour wird er unter anderem einige Sponsoren- und PR-Termine wahrnehmen. "Ich freue mich auf die Tage mit dem FC Bayern in Asien. Es sind viele interessante Stationen und sicher viele interessante Eindrücke. Ich werde diesmal eine ganz andere, neue Perspektive auf so eine Reise haben", wird Klose auf der Bayern-Webseite zitiert. Der amtierende Weltmeister ist derzeit Mitglied im Trainerstab des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

+++ Diese Spieler fehlen +++

Einige Top-Stars sind jedoch nicht mit von der Partie: Manuel Neuer arbeitet nach seinem Mittelfußbruch weiter an seinem Comeback, Jérôme Boateng plagt eine Muskelverletzung im Oberschenkel und Arjen Robben bleibt wegen einer Verletzung an der Wade in München. Die Confed-Cup-Finalisten Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Niklas Süle und Arturo Vidal sind noch im Urlaub und stoßen erst nach der Reise zum Team.

+++ Das Aufgebot der Asienreise +++

Diese Spieler sind in China und Singapur mit dabei: Alaba, Bernat, Coman, Dorsch, Friedl, Früchtl, Götze, Hoffmann, Hummels, James, Lewandowski, Martínez, Müller, Pantovic, Rafinha, Ribéry, Sanches, Starke, Thiago, Tolisso, Ulreich, Wintzheimer.

+++ Abflug in München +++

Gegen 22:30 Uhr hob die Lufthansa-Sondermaschine LH 726 Richtung Shanghai ab. Die Landung ist für 15:15 Uhr (Ortszeit) vorgesehen.