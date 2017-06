Alle Fans sind eingeladen Nach dem Tod von Rapper Prodigy: Termin für die Beerdigung steht fest

Am Dienstag vergangener Woche verstarb der Mobb-Deep-Rapper Prodigy im Alter von nur 42 Jahren überraschend in Las Vegas. Jetzt steht auch der Termin für seine Beerdigung fest: Am Donnerstag, den 29. Juni, wird der Musiker in seiner Geburtsstadt New York City beigesetzt. Zahlreiche US-Medien veröffentlichten einen Flyer, der auch seine Fans zu einer öffentlichen Abschiedszeremonie in die Frank E. Campbell Kirche im Stadtteil Manhattan zwischen 14:00 und 17:00 Uhr einlädt. (Hier können Sie das Mobb-Deep-Album "The Infamous" bestellen oder herunterladen)