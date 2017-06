Im Bereich Theater präsentiert Tollwood mit "Pour le meilleur et pour le pire" ("In guten wie in schlechten Zeiten") des französischen Cirque Aïtal eine akrobatische Hochzeitsreise zwischen Poesie, Rock'n'Roll und Humor.

Außerdem: Performances und Walk-Acts, ein umfangreiches Programm für Kinder, karibisches Flair und kostenlose Tanzkurse in der neuen "Half Moon Bar". Der "Markt der Ideen" mit internationalem Kunsthandwerk zu einem Großteil in Fair-Trade-Qualität bildet das Herz des Festivals. Über 50 Gastronomen bieten Kulinarik aus aller Welt - in Bio-Qualität.

Für rund 70 Prozent der Veranstaltungen gilt: Eintritt frei!

Olympiapark Süd: Mo. - Fr. 14 - 1 Uhr, Sa./So. 11 - 1 Uhr. Konzert- und Theaterkarten sind unter der Tickethotline 0700-38 38 50 24 (je nach Anrufernetz ca. 12,6 Ct/min), unter tollwood.de sowie an Vorverkaufsstellen erhältlich.

